(خيركم) تشارك في ماراثون بترومين

شارك عبر واتساب

جدة – عادل المعمري

تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للرياضة، وضمن دورها المجتمعي، شاركت جمعية “خيركم” بجدة في ماراثون بترومين، والذي نظمته، بالتعاون مع شركة “بترومين” وسباقات جدة، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة الاهتمام برياضة الجري ببن فئات المجتمع؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. هذا وقد حظي الماراثون بمشاركة من مختلف الأعمار، وذلك ضمن ثلاث فئات؛ فئة البراعم لمسافة 1 كم، وفئة الناشئين لمسافة 2 كم، والفئة الأولى لمسافة 4 كم، وقد أشاد مدير عام الجمعية صابر بامخرمة، بهذه المبادرة، وحسن تنظيمها، وتفاعل أبناء “خيركم” بالمشاركة بها؛ كونها تساهم في نشر الوعي الرياضي، وثقافة رياضة الجري، وأهميتها من الناحية اللياقية، والصحية. هذا.. وقد فاز بالمركز الأول من فئة الناشئين، الشاب سلمان الأهدل، وهو أحد أبناء ” خيركم”، وفي ختام الماراثون، تم تتويج الفائزين من قبل الجهات المنظمة للماراثون.