خيمي في سيلفيد .. وإتمام 3 صفقات

جدة – محمد صالح

يحسم رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي خلال الساعات القادمة 3 صفقات فنية قوية، لتدعيم صفوف (الفرسان) خلال الموسم القادم،

وكان خيمي حسم صفقتي (برازيليين)، والصفقة الثالثة التي ستكون حديث الشارع الرياضي أجمع، ألا وهو النجم الدولي القائد (أبو كلبشة) أسامة هوساي، الذي سيعود إلى بيته الأول الذي قدمه للوسط الرياضي، بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

على الصعيد الميداني، أشرف البرازيلي المدير الفني للوحدة فابيو كاريلي على المناورة القوية التي جمعت لاعبي (الفرسان) خلال تواجدهم في المعسكر الخارجي بمدينة سيلفيد النمساوية، واقتصرت المناورة على نصف الملعب.