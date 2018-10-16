خيمي ينقل نيمار للوحدة !!

جدة- البلاد

مازح حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة ، جماهير الفريق، حيث قال: إنهم يستحقون أن يلعب النجم البرازيلي نيمار، لصالح فريقهم.

ونشر خيمي، صورًا له مع نيمار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب: “والله يا وحداويون تستاهلوه بس…”.

وأضاف: “شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على الفرصة التي منحتها لنا بمشاهدة هؤلاء النجوم على أرض المملكة العربية السعودية. حفظك الله وعدت سالمًا غانمًا إلى أرض الوطن”. يذكر أن منتخبي البرازيل والأرجنتين سيتواجهان اليوم في جدة ضمن الدورة الرباعية الدولية “سوبر كلاسيكو”.