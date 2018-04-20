دار الأوبرا المصرية تحل في الرياض

الرياض ــ واس

تستضيف مدينة الرياض، فرقة دار الأوبرا المصرية في 25 و26 أبريل الجاري، تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة، في مركز الملك فهد الثقافي، بمشاركة أكثر من 45 عازفا، يقدمون روائع من الفن المصري الموسيقي.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لاطلاع المجتمع على فعاليات ثقافية متنوعة، تسهم في تطوير حركة الإبداع والثقافة والفنون، والتأسيس لبيئة محفزة لها.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للفرقة، التي تؤكد على الدور المحوري في نشر الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.

وسيكون الحفل بمتناول الجميع، وحضوره سيتاح مجانًا أمام الجماهير، وسيصاحب عروض دار الأوبرا عدد من الفعاليات الثقافية، والتي سيقدمها مجموعة مواهب الجالية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافية.