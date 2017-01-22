دار التربية الاجتماعية تحتفل بيوم اليتيم العربي

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جدة -إبراهيم المدني

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض احتفالية، تمثل انطلاقة احتفالات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض باليوم العربي لليتيم .

حضر الاحتفالية وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الأستاذ عبدالحكيم بن جبران الشهراني ، ومساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض للتنمية الاجتماعية الأستاذ بدر بن نايف الحربي ، ومدراء الدور الايوائية ، وعدد من المهتمين بالأيتام ورعايتهم ، وجمع كبير من أبناء دار التربية والدور ذات العلاقة .

بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم رتلها الابن سعد عبدالرحمن ، ثم ارتجل مذيع الحفل ياسر حكمي كلمة، سرد فيها قصص نجاح لبعض الأيتام من واقع تجربته الشخصية لدى استضافته لهم في برنامجه الإذاعي .بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن أنشطة وبرامج الدار وماتقدمه من خدمات لابنائها الأيتام ، اعقبها كلمة أبناء الدار ألقاها نيابة عنهم الابن بندر عبد الملك رحب فيها بالحضور، وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اهتمامها بفئة الأيتام ، ثم قُدمت مسرحية بعنوان ” المقهى ” ،

ثم مشهد تمثيلي، بعنوان ( أقمها .. تستقم )عن الصلاة، قدمه عدد من الأبناء ، وتوالت فقرات الحفل وقدم أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً تربوياً عن أحد الظواهر السلبية بأسلوب فكاهي ، ثم أدى المنشد سعيد آل شينان مجموعة من الأناشيد تفاعل معها أبناء الدار .

بعدها ألقى راعي الحفل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالحكيم الشهراني، كلمةً تحدث فيها عن أهمية يوم اليتيم ومايمثله للأبناء، مشيراً إلى أن تخصيص يوم محدد في السنة للاحتفال مجرد إجراء روتيني، حيث اإهم محل الاهتمام دائماً ، كونهم جزءا لايتجزأ من هذا الوطن الغالي، ونصح الأبناء الأيتام بالبحث عن كل مامن شأنه تحقيق نجاحهم .

وفي ختام الحفل تم تكريم موظفي الدار المتميزين، والأبناء المتفوقين.

وعبّر مدير دار التربية الاجتماعية سعود العصيمي عن سعادته وسروره بتفاعل الأيتام في الحفل ومشاركتهم الإيجابية فيه ، مقدماً شكره للوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض على اهتمامها بكل الفئات المشمولة بالرعاية، ومن بينهم فئة الأيتام ، كما خص بالشكر وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة على حضوره ومشاركته، مؤكداً أن البرامج والأنشطة الموجهة للأيتام متواصلة طوال العام .