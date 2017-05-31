داعش الإرهابي يُهدد MBC

أعلن مدير مجموعة MBC السعودية، علي جابر، تلقيه تهديدات بالقتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي، على خلفية عرض مسلسل ” غرابيب سود ” الذي يكشف خفايا وأكاذيب التنظيمات الإرهابية وأعضائها.

وقال جابر، في حديثه مع إذاعة ( npr ) الأمريكية، إنهم يتلقون سلسلة من التهديدات يومياً، وأنه شخصياً تلقى الكثير منها، مؤكدا تشديد الإجراءات الأمنية حول مباني (MBC) في دبي والقاهرة وبيروت والرياض وجدة.

وأضاف مدير مجموعة MBC، أن المسلسل مقتبس من قصص واقعية، والكاتب والباحثون أجروا لقاءات مع كل من عادوا من الرقة في سوريا، واستندوا في المسلسل على هذه القصص الواقعية خصوصاً فيما يتعلق بإساءة معاملة الأطفال والنساء، مشيراً إلى أنها قصص دموية ومروعة.

وقال جابر، إن داعش الإرهابي لم يخرج من فراغ، مؤكدا أنه ليست منظمة فحسب بل هي فكرة، ولا بد من محاربتها بفكرة أكثر تقدماً وإقناعاً.