داعش يتقهقر في الموصل والقوات العراقية تلاحقه

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بغداد -أ ف ب

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن القوات العراقية استعادت نحو 90 بالمئة من الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش، في إطار العمليات الجارية لاستعادة السيطرة على المدينة، التي تعد آخر أكبر معاقل للتنظيم في البلاد.

وقال صباح النعمان، المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب، التي تعد أبرز قوة تقاتل داعش في الموصل، لفرانس برس: “تم تحرير أكثر من 85 إلى 90 بالمئة من الجانب الشرقي” لمدينة الموصل.

وأضاف: إن “ما تبقى لا يتجاوز خمسة أحياء” مؤكدا أنه “خلال الأيام المقبلة ينتهي هذا المحور بالكامل”.

وأوضح: “تم استعادة السيطرة علي حي النبي يونس وحي الجماسة ورفع العلم العراقي فوق ضريح النبي يونس”.

وأشار إلى أن مسلحي “داعش باتوا عالقين في الأحياء المتبقية من هذا المحور، وليس لديهم من سبيل سوى الاستسلام”.

واستعادت القوات العراقية ، سيطرتها على جامعة الموصل التي تمتد على مساحة واسعة في الجانب الشرقي من المدينة.

وعن عدد قتلى داعش، قال النعمان: إن “زخم المعركة مستمر، ومن الصعب إحصاء عدد القتلى حاليا”.

وتواصل القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تنفيذ عملية واسعة، أطلقتها منتصف أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، التي سيطر عليها داعش بعد هجوم شرس في يونيو 2014م.