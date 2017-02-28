داعش يتكبد خسائر فادحة في غرب الموصل وفرار قياداته

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بغداد- وكالات

تمكنت القوات العراقية يوم أمس الاثنين من السيطرة على الجوسق والجسر الرابع من جهة الساحل الأيمن للموصل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية شاكر جودت، أن قوات مغاوير النخبة والفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وصلت إلى خط التماس مع داعش بحي الدواسة وسط الموصل.

وأوضح المصدر ذاته أن مسلحي داعش قاموا بحرق المنازل والمباني قبل انسحابهم من حي الطيران نحو مركز المدينة، فيما قامت الشرطة الاتحادية بإنقاذ عشرات العوائل المحاصرة.

وأكد مقتل أكثر من 102 من عناصر التنظيم واعتقال 4 آخرين وتدمير مخازن هاون، مشيرا إلى أن قطعات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير حي الطيران بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه، بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وأضاف قائد الشرطة الاتحادية أن قوات فرقة الرد السريع للشرطة الاتحادية توغلت في حي الجوسق وتقترب مسافة 500 متر من الجسر الرابع الرابط بين طرفي المدينة.

ودمر الطيران الحربي العراقي 3 معامل لتفخيخ السيارات ومخازن للأسلحة والذخيرة بضربات في راوة بمحافظة الأنبار الغربية.

إلى ذلك أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، يوم الاثنين، أن فوضى عمت صفوف تنظيم “داعش” في منطقة باب الطوب والتي تضم ساحة تنفيذ أحكام الإعدام لضحايا التنظيم وسط الموصل، مشيرا إلى أن انتشار الفوضى بعد هروب الأمير العسكري للتنظيم مع عائلته إلى جهة مجهولة.