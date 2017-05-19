داعية سعودي : فايروس (الفدية) عمل شيطاني

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

فجر الداعية السعودي المعروف عبد العزيز الفوزان موجة من الجدل على “تويتر”، بعد وصفه الهجمات المنظمة ضد مؤسسات عالمية كبرى كان آخرها فايروس “الفدية” الشهير بالعمل الشيطاني.

وكان الفوزان قد قال في لقاء مع قناة “الرسالة”، إن انتشار الفايروسات الإلكترونية هو من عمل شياطين الإنس.. هؤلاء الشياطين لا يبالون بانتهاك حرمات الناس وتدمير ممتلكاتهم وإفساد حياتهم، والا فما الفائدة من نشر هذا الفيروس.

وقال استاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي إن انتشار تلك الفيروسات يدل على ضعف الإنسان وأنه مهما بلغ من الإبداع والابتكار والتطور تبقى قدراته محدودة وعلمه قليلا، وتابع ان البلاء يأتي الإنسان احيانا من الآلات التي صنعها لأجل راحته وخدمته.. هذا الفيروس خطير جدا بالفعل، وضرب أكثر من 30 دولة في العالم، وبدأ بالدول الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا مرورا بروسيا وبعض الدول العربية والآسيوية والأفريقية وغيرها.