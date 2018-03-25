داغستاني يتوج بالتزلج الحر والفرنسي ماتياس يفوز بالدراجات الهوائية

جدة- البلاد

اختتم أمس، المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، الذي أقيم في الواجهة البحرية بجدة، على مدار ثلاثة أيام، بدأت منذ الخميس الماضي.

وتوج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين؛ حيث ‏حقق السعودي إبراهيم داغستاني المركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للهواة، وجاء في المركز الثاني السعودي علاء غزالي، وحل في المركز الثالث السعودي منير محمد. وفي سباق الدراجات الهوائية للهواة، حقق السعودي منصور السفران المركز الأول، وفِي المركز الثاني جاء السعودي حسن حجاج، فيما حصل السعودي عبدالله رزق على المركز الثالث. وفي سباق لوح التزلج الحر للهواة، حقق السعودي علي فراس المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني السعودي علي بن محفوظ، ‏أما سباق الدراجات الهوائية بي أم أكس الحرة على الأرض المستوية للمحترفين، حقق المركز الأول الفرنسي ماتياس داندويس، فيما حقق المركز الثاني الفرنسي ألكس جوميلين، والمركز الثالث الكندي جان وليام، كما ظفر الفرنسي جوليان كودوت بجائزة المركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للمحترفين، وفِي المركز الثاني جاء نيكولا سيرفي، وفِي المركز الثالث الأسترالي سي جيه ويلسمور. من جهته، أكد هارڤي أندريه بونوا المدير العام لـهوريكين لرياضات المغامرة، أن واجهة جدة البحرية تعد من أفضل الأماكن التي أقيمت فيها فعاليات المهرجان، خلال الـ20 عاماً الماضية، وقال: “المهرجان ناجح بكل المقاييس، ونشكر الهيئة العامة للرياضة على كل ما قدمته من تسهيلات، وتذليل العقبات من أجل إنجاح هذا المهرجان العالمي”، مؤكداً أن هناك لاعبين سعوديين على مستوى عال، ولهم مستقبل كبير في عالم هذه الرياضات”، وأضاف: “أنا مندهش من التنظيم المميز لهذا الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في السعودية، والذي تفوقت فيه على دول كثيرة”. وعلى هامش المهرجان، قام المشاركون العالميون بزيارة معالم جدة التاريخية، وحرص المشاركون على ارتداء الزِّي السعودي وتناول القهوة العربية والتمر، وقاموا بالتجول في أحياء جدة التاريخية، وبعدها زاروا المكتبة التاريخية واطلعوا على الصور القديمة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية فيها.