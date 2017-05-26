دبلوماسيون: ماكرون سيحاول إقناع ترامب بالالتزام باتفاقات باريس

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قال دبلوماسيون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسعى يوم الخميس إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالالتزام باتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي قبيل اجتماع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

ويشكك ترامب في أن يكون التغير المناخي ناتج عن النشاط الإنساني وتعهد أثناء حملته الانتخابية بالعمل على “إلغاء” اتفاق باريس لعام 2015. وقد أرجأ اتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الاتفاق كان منتظرا قبل قمة المجموعة يومي 26 و27 مايو أيار في إيطاليا.

وسيسافر ماكرون، الوافد الجديد على الساحة الدبلوماسية الدولية، يوم الخميس إلى بروكسل لحضور قمة لحلف شمال الأطلسي قبل أن يتوجه إلى صقلية لحضور قمة مجموعة السبع التي تضم كذلك ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا.

وقبيل اجتماع حلف شمال الأطلسي سيجتمع ماكرون مع ترامب لأول مرة خلال غداء غير رسمي سيختبر على الفور مهاراته الدبلوماسية نظرا لطبيعة الرئيس الأمريكي الذي يصعب التنبؤ بردود أفعاله ورغبة فرنسا في ضمان ألا تتراجع الولايات المتحدة عن اتفاق المناخ.

وقال دبلوماسي فرنسي بارز إن ماكرون سيعرض موقفه على ترامب في محادثات وجها لوجه في العاصمة البلجيكية.

وتابع “لا نريد أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق لأن ذلك سيكون إشارة سيئة للغاية تقود آخرين للانسحاب”.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد اتفاق على هذه القضايا قبيل اجتماع مجموعة السبع مما يعني أن الزعماء سيسعون للتوصل لاتفاق فيما بينهم.

وقال دبلوماسي آخر “الولايات المتحدة لم تقبل (موقفا مشتركا) خلال المحادثات الوزارية… لذلك فإن أحد القضايا الرئيسية هي محاولة ضمان التزام جميع أعضاء مجموعة السبع والأمريكيين”.

وأضاف أن من المحتمل أن تصدر الرئاسة الإيطالية بيانا منفصلا عن التغير المناخي إذا لم يؤيد ترامب اتفاق باريس.

وتابع “هذا أمر غريب لأن البيان الختامي عادة ما يتم الاتفاق عليه قبل عشرة أيام، لكننا هذه المرة سنتفاوض على الأرجح طوال الليل بين الجمعة والسبت