دبلوماسي أمريكي: السودان شريكنا في محاربة داعش

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الخرطوم- وكالات

قال القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوتسيس إن الخرطوم تعاونت مع بلاده في محاربة تنظيم “داعش” وجماعات أخرى في إفريقيا.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن الدبلوماسي الأمريكي أن الحكومة السودانية قدمت مجهودات لمكافحة الإرهاب في جهات عدة، مشيرا إلى أن “السودان كان شريكاً في مكافحة تنظيم داعش وجماعات أفريقية.. السودان اجتهد لتأمين المداخل التي يستغلها الإرهابيون على الحدود السودانية الليبية”.

وتحدث القائم بالإعمال الأمريكي في السودان خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم عن قرار بلاده الخاص برفع العقوبات المفروضة على السودان منذ 21 عاماً، بعد حوار تواصل شهورا بين واشنطن والخرطوم حول خمسة ملفات، بينها مكافحة الإرهاب.

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي ارتياحه لكون السودان بدأ مكافحة الإرهاب داخل أراضيه، وأكد أن الخرطوم تعمل جاهدة لمنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في السودان، مستشهداً في هذا الشأن بتوقيفها للقيادي بتنظيم داعش “معز الفزاني” الشهر الماضي وتسليمه إلى تونس.

وأشار كوتسيس إلى أن هذه الخطوة أظهرت قدرة الحكومة السودانية على المراقبة والتحرك ضد الإرهابيين، إلا ان الدبلوماسي الأمريكي نفى بشدة وجود تعاون عسكري مباشر بين بلاده والسودان في ليبيا أو نيجيريا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بما في ذلك فك تجميد الأموال السودانية في المصارف الأمريكية، والسماح للسودان باستئناف التجارة مع أمريكا، واستيراد السلع التي كانت الخرطوم محرومة منها، لكن القرار لم يشمل قانون “سلام دارفور”، ما يبقي السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب ويحرمها من الاستفادة من أية قروض أو إعفاء ديون.

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي في هذا الصدد أن قرار الرئيس أوباما برفع العقوبات عن السودان سيكون فوريا وبعد مرور ستة شهور سيتم إلغاء العقوبات رسميا، اذا واصلت الحكومة السودانية التطور في الموضوعات الخمسة محل التفاوض، مضيفا “مع أن رفع العقوبات فوري لكن هناك فترة ستة شهور للتقييم والمراجعة، وللإدارة الأمريكية الجديدة الحق في إلغاء أمر رفع العقوبات”.