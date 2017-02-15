دبي تستعد لإطلاق أول مركبة طائرة

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دبي ــ وكالات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن قيامها بالتشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم قادرة على حمل إنسان في سماء مدينة دبي، معبرة عن أملها في إطلاق الخدمة رسميا في شهر يوليو المقبل.

وعرضت المركبة للمرة الأول خلال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي ، وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير، :هذه ليست مجرد نموذج، فقد اختبرنا هذه الآلة الطائرة في سماء دبي فعليا”

وأوضح أنه يأمل في أن يتم إطلاق الخدمة فعليا في شهر يوليو المقبل.

وتعمل الطائرة، وهي صينية الصنع يطلق عليها اسم “إيهانغ 184” وعلى شكل بيضة مزودة بأربعة أذرع مروحية، بمحركين صغيرين.

وزودت المركبة بشاشة لمس أمام مقعد الراكب تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط والمسارات المعدة مسبقا للمركبة.

ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق ثم الهبوط في المكان المحدد.

ومن المقرر مراقبة كل رحلة للطائرة، والتي تصل مدتها إلى نصف ساعة، عبر غرفة تحكم أرضية.