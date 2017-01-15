دراسة: الإنجاب بات ممكنا من دون أنثى

جدة ــ البلاد

أكد علماء في مجال البيولوجيا، أن الإنجاب لن يحتاج مستقبلا إلى “أم”، أو إلى عملية توالد طبيعية بين رجل وامرأة، ولم يستبعدوا أن يأتي الأطفال إلى هذا العالم من دون الحاجة إلى عملية تخصيب البويضة.

وقالت دراسة حديثة لجامعة هارفارد، وجامعة براون- اشترك في إنجازها علماء في مجال الأجنة من كلا الجامعتين: إن على العالم الاستعداد إلى تقبل الأطفال المولَدين خارج رحم الأم، ودعت الدراسة إلى بدء التفكير في الترسانة القانونية التي يمكنها تأطير ذلك.

وعلقت صحيفة الدايلي ميل البريطانية على الدراسة بالقول : إن التطور الهائل للعلوم، وطب الإنجاب والطب التجديدي، قد يفاجئنا”، وعلى سبيل المثال، سيمكن هذا التطور المثليين من الإنجاب من بعضهم البعض، من خلال تخصيب الرجل لخلاياه المكونة من خليط من جيناته، ومن جينات موروثة عن والده.

كما سيمكن هذا الاكتشاف الحديث النساء اللواتي لا يستطعن الإنجاب؛ بسبب خلل ناتج عن السرطان مثلًا، من الحمل مجددًا.