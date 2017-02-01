دراسة : التدخين يكلف نظم الرعاية الصحية في العالم 1.4 تريليون دولار

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جدة ــ البلاد

قالت دراسة حديثه إن “التدخين كلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.4 تريليون دولار في عام 2012، كما أنه استهلك 20 في المئة من ميزانية نظم الرعاية الصحية على مستوى العالم”.وتبعاً للخبراء في منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للسرطان فإن عادة التدخين القاتلة تستهلك 2 في المئة من الاقتصاد العالمي حسبما تناولته “بي بي سي”.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يتضمن 422 مليار دولار تنفق على العلاج والبقاء في المستشفى، إضافة إلى النفقات غير المباشرة.

وقالت الدراسة التي نشرت في دورية مكافحة التبغ إن “التدخين يفرض عبئا كبيرا على الاقتصاد في أرجاء العالم وعلى الأخص في أوروبا وشمال أمريكا”.

وأضافت الدراسة أن “نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لهذه الدول لفرض معايير أقوى على استخدام التبغ للحد من هذه النفقات”.

وأشار المشرفون على الدراسة إلى إن “هذه الدراسة تعد الأولى التي تشمل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وتعطي صورة أكثر وضوحاً عن استهلاك التبغ والكلفة التي تتكبدها الدول على مستوى العالم”.