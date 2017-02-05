دراسة : التسوق عبر الإنترنت مضيعة للوقت

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لندن ــ البلاد

يبحث الكثير من المتسوقين عن الفرص في كل موقع على الإنترنت لشراء منتجات بأسعار أقل، ولكن الابحاث الأخيرة تشير إلى أن التسوق عبر الإنترنت مجرد مضيعة للوقت.

إذ كشفت دراسة، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن أن الشركات تبيع منتجاتها على الإنترنت بالاسعار نفسها التي تبيع بها داخل متاجرها، فيما يقرب من ثلاثة أرباع الحالات، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “The Daily” .

ووجد الباحثون أن أسعار الملابس كانت هي نفسها في نحو 92% من المنتجات، و83% في الإلكترونيات. ولكن بالنسبة للصيدليات، كانت الأسعار مماثلة في 38% فقط من الحالات، ويقول الخبراء إن المستهلكين يدفعون أكثر في المحلات، بسبب اقتناعهم بفكرة الشراء فورا.

واستعانت الدراسة بأكثر من حالة في 10 دول كبرى بجميع أنحاء العالم، ووجدت بيانات تكشف عن حركة التسعير على الإنترنت، بما في ذلك تفسير بعض التناقضات في الأسعار الخاصة بقطاعات التجزئة، خارج الإنترنت وداخله.

إذ طلب الباحثون من 323 مشاركا عمل مسح للأسعار بالمتاجر في 10 دول، وقارنوا هذه الأسعار بالبيانات المتاحة على الإنترنت للمنتجات نفسها، وفي الوقت نفسه، ومن تجار التجزئة أنفسهم.