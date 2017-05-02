دراسة : الصراف الآلي أصبح هدفاً للقراصنة

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جدة ــ وكالات

كشفت شركة “كاسبرسكي” المتخصصة بالأمن الإلكتروني، نتائج تحقيق أجرته حول تسلل البرمجيات الخبيثة على أيدي القراصنة إلى أنظمة البيانات المالية للبنوك وفي أجهزة الصراف الآلي في عشرات الدول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد اكتشف الهجوم بعد العثور على جهاز صراف آلي فارغ من الأموال، دون العثور على آثار لهجوم على أرض الواقع أو حتى على ملفات خبيثة.

ورغم أن القراصنة مسحوا كافة البيانات الموجودة على الأقراص الصلبة للأنظمة المصرفية وأجهزة الصراف الآلي المتضررة، إلا أن المحققين تمكنوا من العثور على بقايا آثار لملفات “tv.dII” الخبيثة الممسوحة، وفقاً للنتائج التي نشرها “كاسبرسكي لاب” في تحقيقه الذي نشر في فبراير 2017.