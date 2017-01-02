دراسة : الفياغرا مفيدة للمصابين بمرض السكري

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لندن ــ وكالات

كشفت دراسة عملية حديثة أجرتها جامعة مانشستر في بريطانيا أن علاج الانتصاب المعروف باسم “الفياغرا” يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة فرص البقاء في الحياة، بعد الإصابة بها عند الرجال المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

ومن المعروف أن أمراض الأوعية القلبية سبب رئيس للوفاة لدى مرضى السكري، الذين هم عرضة للإصابة بها أكثر بمرتين من أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

والفياغرا هي من فئة الأدوية المعروفة باسم فوسفوديستريس الفئة-5، أو مثبطات PDE5 . وتعمل هذه العلاجات على منع الإنزيم الذي يعمل على إعاقة الدورة الكيميائية للجانسين مونوفوسفات، والذي مهمته إرخاء الأوعية اللدموية وزيادة تدفق الدم. وقد أثبتت أبحاث سابقة بأن مثبطات PDE5 قد تساعد بحماية القلب.

ووجد الباحثون، أن الرجال الذين تم وصف مثبطات PDE5 كانت نسبة الوفاة لديهم أقل بـ 31% لأي سبب، وبشكل لافت الوفاة بسبب النوبات القلبية، مقارنة مع أولئك الذين لم يتناولوا علاج ضعف الانتصاب.

ومن بين 1031 من الرجال الذين لديهم تاريخ سابق للإصابة بالنوبات القلبية، أو تعرضوا لها خلال فترة التجربة، فالرجال الذين تناولوا مثبطات PDE5 كان لديهم انخفاض بنسبة 40% في خطر الوفاة.