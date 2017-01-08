دراسة تكشف عضوًا جديدًا في (جسم الإنسان)

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جدة ــ البلاد

بعد كل هذه السنوات، لا يزال لدى الجسم البشري المليء بالعجائب القدرة على مفاجأتنا؛ إذ يظهر تقرير حديث وجود عضو جديد في الجسم، يدعى “المساريقا”،

ولأكثر من مائة عام نظر إلى هذا العضو على أنه مجموعة من الأجزاء الموجودة في جسم الإنسان. وأظهرت دراسة علمية حديثة لجامعة “ليمريك” في أيرلندا هذا العضو من زاوية مختلفة، ليبدو بشكله الكامل،

ويكسب لقب عضو بعد كل هذه السنوات. إنه في الحقيقة عضو واحد يصل الأمعاء بباقي الجسم، ويساعد في تنظيم الجهاز المناعي لحمايتنا من انتشار الأمراض، ويمنع الأمعاء من السقوط في الحوض عند الوقوف والمشي…

وأهم ما في هذا الاكتشاف، الذي توصل إليه الطبيب جيه كالفن كوفي، أنه قد يوفر منظوراً جديداً في قطاع العمليات وعلاج الأمراض.