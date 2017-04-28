دراسة: تناول مخاط الأنف مفيد للصحة

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جدة ــ وكالات

تعلمنا منذ سن مبكرة ان تناول مخاط الانف هو عادة سيئة مثيرة للاشمئزاز، ونحن لا نعتقد انها عادة غير صحية فقط، بل نعتقد ان محاولة التخلص من هذه الفضلات يمكن ان تضر بالانف وتزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية.بيد ان دراسة حديثة كشفت عن ان الاشخاص الذين يتناولون مخاط انوفهم قد يكونون اكثر صحة، ما يعطي سببا وجيها للأطفال لمواصلة هذه العادة المثيرة للاشمئزاز، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.وقال البروفسور النمساوي فريدريش بيسشينجر: تناول البقايا الجافة المستخرجة من الأنف هو وسيلة رائعة لتعزيز الجهاز المناعي للجسم، وهو شيء طبيعي تماما يمكن عمله. وأضاف “فيما يتعلق بالجهاز المناعي، يعتبر الأنف مرشحا يتم من خلاله جمع قدر كبير من البكتيريا وعندما يصل هذا الخليط للأمعاء يعمل مثل الدواء تماما.

وقد وجد علماء من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ان مخاط الأنف عبارة عن “خزان غني بالبكتيريا النافعة التي تمنع البكتيريا الضارة من الالتصاق بالأسنان.

وتشير النتائج إلى أن هذه المادة المخاطية يمكن ان تقي من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وقرحة المعدة وحتى فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”.

ويعمل الباحثون على صناعة معجون أسنان من مادة المخاط للاستفادة منه في حماية الأسنان وقد يتم أيضاً صنع علكة منه في المستقبل القريب.