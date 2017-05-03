دراسة : حليب الابقار يهدد البشرية

شارك عبر واتساب

سويسرا ــ وكالات

افادت دراسة عملية حديثة بوجود نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية على جلد وحليب الابقار، الامر الذي من شانه يشكل تهديد حقيق للبشرية بحسب الباحثين.

ونشر باحثون من معهد جامعة الجراثيم البيطرية “برن” بسويسرا، نتائج دراستهم في دورية Scientific Reports.

ويدور الحديث عن البكتيريا غير الضارة “Macrococcus caseolyticus”، وهي موجودة في حليب البقر، بالإضافة إلى بعض مشتقاته مثل الجبن.

وقد اظهرت التجارب ان هذا الجين يوفر مقاومة لجميع الفئات الموجودة من المضادات الحيوية من نوع “بيتا لاكتام”، بما في ذلك السيفالوسبورين.