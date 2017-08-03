دراسة ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر في مراحلها النهائية

تبوك – البلاد

أكد معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الهيئة تعمل على إتمام دراسة شبكة النقل العام في مدينة تبوك ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030م، وقال أن لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس الذي جرى خلاله استعراض الدراسة التي تقوم بها الهيئة والخاصة بالنقل العام بمدينة تبوك ستعرض نتائجها بعد اكتمالها على سموه . وأفاد معاليه أن هناك مشاريع تخص السكك الحديدية وهي قائمة وتحت التنفيذ وأخرى تحت التخطيط، مبينا أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عن طريق الرياض (الجسر البري) يعد مشروع قيد الدراسة وفي المراحل النهائية، بالإضافة إلى مشاريع للنقل العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، مؤكدا أن الهيئة في طور الدراسة لمشروع شبكة النقل العام لمدينة تبوك، آملا أن تنتهي هذه الدراسة قريبا لتستفيد مدينة تبوك من هذا المشروع الهام .

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