دراسة: شركات سعودية تفتقر لميزانيات التحول الرقمي

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الرياض ــ البلاد

كشفت دراسة أجرتها شركة “ديل تيكنولوجيز” أن 42 % من الشركات في المملكة العربية السعودية أظهرت نمواً باستعدادها للتحول الرقمي.

وأشارت الدراسة الى أن 4% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة في المملكة قادرة على التصرف رقمي في حين أن الغالبية العظمى تعترف بأن هناك حواجزا، مثل نقص الخبرة الرقمية والتي تعيق بدورها تقدمها نحو التحول الرقمي بشكل كامل.

النتائج الكلية للدراسة أشارت إلى أن 5 في المائة فقط يعتبرون من “القادة في العالم الرقمي” بينما يشعر 45 في المائة منهم من التخوف بان تضيع الشركات في حال عدم نجاح تحولهم الرقمي خلال فترة بلغت ما بين 3-5 سنوات.

ويوافق أكثر من ثلثي المستطلعة آراوهم (65%)، على أن عدم وجود الخبرة المحلية وغياب الميزانيات الرقمية تشكل قيوداً لدى الشركات تعيق النهوض بالمبادرات الرقمية مما يعكس تزايد الفجوة في المهارات الرقمية.

كما أشارت الدراسة إلى أن نصف شركات المملكة تقوم بدمج أهدافها الرقمية في جميع الإدارات لقياس مستوى الاستعداد الرقمي، ووضع أهداف لمحاولة تحقيقها وتقييم التجربة النهائية للمساهمة بالنمو الرقمي.