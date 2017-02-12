دراسة طلبات المواطنين لتسمية شوارع مكة

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مكة المكرمة – البلاد

قامت لجنة التسمية والترقيم بمكة المكرمة بدراسة كافة طلبات المواطنين حيال تسمية الشوارع والأحياء مع مراعاة ضرورة دراسة حدود الأحياء الجديدة ومواكبتها والأخذ في الاعتبار المشاريع التطويرية والتوسع العمراني بالعاصمة المقدسة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بمكتبه ، وبحضور معالي الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان وكافة أعضاء اللجنة .

وقد تمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة حول تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية ، والميادين العامة في العاصمة المقدسة ، والإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالموضوع ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والطلبات المقدمة من المواطنين واتخاذ التوصيات اللازمة لها ، مع مناقشة ما تم انجازه من أعمال حيال المحاضر والتوصيات السابقة .