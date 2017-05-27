دراسة: قلة النوم تضاعف خطر الوفاة

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أظهرت دراسة حديثة أن نقص النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكولسترول الزائد أو السكري. واختار الباحثون عشوائيًا 1344 بالغًا بمتوسط أعمار يبلغ 49 عامًا، منهم 42 بالمائة من الرجال، وافقوا على المشاركة في الدراسة.

وأوضح الباحثون في الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة “أميركان هارت أسوسييشن” أن نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت بينت أن أكثر من 39 بالمائة من المشاركين كانت لديهم ثلاثة على الأقل من عوامل الخطر التي تشكل مجتمعةً متلازمة الأيض، وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، توفي 22 بالمائة من الأشخاص المشاركين في الدراسة.

وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ 1ر2 مرة للموت جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خلال هذه السنوات الـ 16 مقارنةً مع الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه.