دراسة: مستخدمو (بوكيمون غو) أكثر سعادة

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واشنطن ــ وكالات

اظهرت دراسة حديثة ان مستخدمي لعبة “بوكيمون غو” على الهواتف الذكية هم اكثر سعادة وميلا للاختلاط بغيرهم.

وتختلف الدراسة التي اجراها باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون الأميركية مع اراء سابقة كانت متشائمة ازاء التأثير السلبي للعبة.وشملت الدراسة 400 شخص، ووجدت أن مستخدمي اللعبة ينشطون بدنياً أثناء اللعب، ويختلطون بغيرهم من الناس، في مجموعات كبيرة، وينشئون صداقات جديدة، أو حتى يعززون علاقاتهم السابقة. وتعليقا على الدراسة، قالت مستشارة علم النفس الاجتماعي ميسون حمزة لـ”سكاي نيوز ” إن اللعبة قد تؤدي إلى استخدامات جيدة طاقات الإنسان الفكرية.

وتضيف حمزة أن اللعة تخرج الفرد من العزلة، لأن الألعاب الالكترونية الاخرى تجعله حبيس المنزل وتعزله عن العائلة والآخرين أما اللعبة الجيدة تخرجهم إلى الشارع.