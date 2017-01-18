دراسة : نيمار الأغلى عالميا وميسي الثاني ورونالدو السابع

شارك عبر واتساب

لندن ــ بي بي سي

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن ما قالت عنه: إنها دراسة حديثة تظهر تقدم القيمة المادية للبرازيلي نيمار عالميا.

ووفقا للدراسة، فإن القيمة السوقية لنيمار تبلغ 216 مليون جنيه إسترليني.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد “سي.اي.اي.اس” لكرة القدم، وشارك بها مجموعة من الأكاديميين، واستندت هذه الدراسة للقيمة الحقيقية للاعبين في سوق الانتقالات.

وشملت القائمة لاعبين، تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل نيمار في برشلونة، في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الفرنسي بول بوجبا، المنضم الصيف الماضي لمانشستر يونايتد مقابل 89 مليون استرليني، في المركز الثالث بإجمالي 4ر136 مليون إسترليني.

وحل الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان، مهاجم اتلتيكو مدريد الأسباني في المركز الرابع، بقيمة سوقية بلغت 132 مليون إسترليني، يليه الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة في المركز الخامس؛ إذ بلغت قيمته السوقية 127 مليون إسترليني.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2016 في المركز السابع، بقيمة سوقية بلغت 111 مليون إسترليني، فيما حل زميله الويلزي جاريث بيل في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية 8ر73 مليون استرليني.