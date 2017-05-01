دراسة: وسائل التواصل تسبب العزلة الاجتماعية

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واشنطن ــ وكالات

اظهرت دراسة امريكية حديثة، ان المستخدمين الذين يقضون اوقاتا طويلة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون عن شعور متزايد بالعزلة الاجتماعية.

وفي سياق الدراسة طلب فريق جامعة بيتسبرغ من اشخاص تتراوح اعمارهم من 19 إلى 32 عاما، تقدير الأوقات التي قضوها في استخدام مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي. كما طلبوا منهم تعبئة نظام معلومات لقياس نتائج المرضى، يتطلب ذكر مدى التواصل مع المجتمع أو الانعزال عنه، وعلى نحو غير مستغرب، ظهر ان المستخدمين الذين امضوا اوقاتا اطول في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لساعتين او اكثر في اليوم، يشعرون بالانعزال على نحو مضاعف، قياسا بالذين قضوا في استخدامها أوقات تقل عن نصف ساعة في اليوم. اما عن عدد مرات زيارة المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد ازداد الشعور بالانعزال 3 اضعاف لدى من زارها 58 مرة او اكثر في الأسبوع، مقارنة بمن زارها 9 مرات او اقل. في حين يشير الفريق إلى القليل من الآليات المتباينة لهذه العلاقة الغريبة. تؤكد إحداها على أن مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لقضاء الوقت فحسب، لكنها تستنفد الوقت الذي يمكن قضاؤه في التواصل المباشر بين شخص وآخر.