دراسة : 10 آلاف عسكري أمريكي حاولوا الانتحار

نيويورك ــ وكالات

كشفت دراسة امريكية حديثة أن 9 آلاف و512 عسكريا في الجيش الأمريكي حاولوا الانتحار في الفترة ما بين 2004 و2009.

جاء ذلك في دراسة أجراها أخصائيون في الطب النفسي بولاية ماريلاند الأمريكية ونشرها موقع مجلة “جاما” المتخصصة في الطب النفسي.

وأجرى الأطباء دراسات عن حالات محاولة العسكريين الانتحار في الجيش الأمريكي في الفترة ما بين 2004 و2009.

وتبيّن للأطباء أن محاولات الانتحار ازدات بين صفوف الوحدات التي شهدت من قبل حالات إنتحار مشابهة، أسفرت عن الموت أو الإصابة، بحسب ما نقله موقع “جاما”.

وقالت الدراسة أن معدل محاولات الانتحار ارتفعت 2.3 ضعفا في الوحدات العسكرية التي يبلغ قوامها 600 شخصا، ووقعت فيها حالة محاولة انتحارية قبل عام.

وأشارت إلى أن 86% من الجنود الراغبين بالانتحار من الذكور، و68% ممن هم تحت سن الثلاثين، و60% من العرق الأبيض الأمريكي.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع معدلات محاولات الانتحار ضعفين في الجيش الأمريكي، خلال الأعوام 2001 و2011 بين الجنود الذين شاركوا بمعارك في أفغانستان والعراق.