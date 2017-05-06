درسة طلبات 3 بنوك أجنبية لدخول السوق السعودي

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الرياض ــ البلاد

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أحمد الخليفي، إن البنك المركزي يدرس ثلاثة طلبات بنوك اجنبية لدخول السوق السعودية.ولم يفصح الخليفي عن أسماء البنوك التي قدمت طلبات عمل وفتح فروع في السوق المحلية.

وأضاف الخليفي، على هامش افتتاح أول فروع بنك قطر الوطني في المملكة، أنه لا يرى في الأفق مزيداً من الاندماجات بين البنوك الوطنية في البلاد. يأتي هذا عقب إعلان بنكين وطنيين عن دراسة الاندماج بينهما الأسبوع الماضي.