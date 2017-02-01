درع التميز لغرفة المدينة المنورة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

حصلت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على درع التميز وشهادة التميز للمسئولية الاجتماعية في دورته الحادية عشرة للعام 2017م ,التي تنظمها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية بدبي ,في حفل كبير مثل فيه غرفة المدينة كل من الأستاذ فهد عليان المغير ,والأستاذ حاتم مرعي عضوي مجلس الإدارة, والأستاذ محمد عبد الملك حميد الدين مدير إدارة المسئولية الاجتماعية بالغرفة ,وعدد كبير من المسؤولين والخبراء في مجال المسئولية الاجتماعية وبحضور القنصل العام للملكة في دبي وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال.

وتعد الجائزة التي حصلت عليها غرفة المدينة من الجوائز الرفيعة في هذا المجال والتي تمنح لمؤسسة واحدة كل عام على مستوى الوطن العربي يتم اختيارها بعناية وفقاً لآليات وشروط ومعاير محددة .أوضح ذلك الأستاذ منير محمد ناصر رئيس غرفة المدينة .

وقال إن الجائزة هي تتويج لجهد تراكمي وعمل متواصل في المجال الإنساني والاجتماعي لغرفة المدينة وتقدير مستحق لمساهمات الغرفة ودعمها للعمل الخيري وللاقتصاد الوطني بشكل عام وبين أن المسئولية الاجتماعية هي إحدى الآليات الهامة والفعالة لتوصيل خدمات الغرفة لكافة شرائح المجتمع كما أنها الوسيلة الجيدة لدفع مجتمع المال والأعمال لتقديم العمل الخيري بأسلوب حضاري يلبي حاجة المكان والزمان .

والجدير بالذكر أن جائزة التميز الذهبي التي ترعاها المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية هي جائزة يتم اختيار الفائز بها وفقاً لمعايير أهمها أن تكون مبادئ المسئولية الاجتماعية جزءاً من رؤية المؤسسة وهدفاً واضحاً من أهدافها وأن تكون مشاركة المؤسسة في ميدان المسئولية الاجتماعية وفي دعم الاقتصاد الوطني متميزاً

وكذلك إيجابية تفاعل المؤسسة مع عملائها ودعم مطالبهم وشكواهم فضلاً عن التطبيق الاحترافي لمعايير الحوكمة و مبادئ الشفافية والإفصاح حيث قدمت غرفة المدينة استعراضاً مرئياً لتجربتها في مجال المسئولية الاجتماعية بين فيه الأستاذ محمد عبد الملك حميد الدين مدير الإدارة العامة لخدمات الأعمال بغرفة المدينة دور الغرفة في الترويج لقيم المسئولية الاجتماعية واستقطاب رجال الأعمال للانخراط في دعم البرامج المتنوعة التي تخدم المجال الإنساني والاجتماعي مؤكداً أهمية المدينة المنورة كمنبع للنور ومأرز الإيمان ومنطلق لكل عمل خيري مشيراً إلى أن الدور الأساسي لغرفة المدينة عبر إدارة المسئولية الاجتماعية أن تسعى لتأصيل هذا الدور لساكني المدينة المنورة لأعمال الخير ودفعه باتجاه المأسسة والتحديث لتقديم خدمات جديدة تنسجم مع روح العصر ورؤية المملكة 2030 م والتحول الوطني 2020م .