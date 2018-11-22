الرياضة

دروجبا يعلن اعتزاله كرة القدم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      22 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلن اللاعب الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الأسبق اعتزاله اللعب وإنهاء مسيرته الكروية التي تقترب من الـ 20 عامًا.

صاحب الـ40 عامًا لعب مرتين في تشيلسي حيث سجل 164 هدفا خلال 381 مباراة

 

وحصل على أربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2012.

وأعلن مساء أمس الأربعاء عبر بي بي سي وورلد سيرفيز قائلًا: “بعد 20 عاما ، قررت وضع حد لمسيرتي الرياضية”.

وأضاف: “إنها أفضل طريقة للنهاية ، حيث تساعد بعض المواهب الشابة على التطور”.

خاض دروجبا أولى مبارياته مع جوجامب بالدوري الفرنسي عندما انتقل إلى صفوف عام 2002، ثم انضم إلى صفوف مارسيليا.

في صيف 2004 انضم الأسطورة الإيفوارية إلى صفوف تشيلسي وحقق أفضل مسيرة في تاريخه داخل البلوز.

دروجبا فاز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي أربع مرات كانت في أعوام 2006 و 2007 و 2009-2010.

جدير بالذكر أن دروجبا أنهى مشواره الكروي في صفوف فونيكس رايزينج الأمريكي.

ibrahim

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