دروجبا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الأسبق اعتزاله اللعب وإنهاء مسيرته الكروية التي تقترب من الـ 20 عامًا.

صاحب الـ40 عامًا لعب مرتين في تشيلسي حيث سجل 164 هدفا خلال 381 مباراة

وحصل على أربعة ألقاب في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا 2012.

وأعلن مساء أمس الأربعاء عبر بي بي سي وورلد سيرفيز قائلًا: “بعد 20 عاما ، قررت وضع حد لمسيرتي الرياضية”.

وأضاف: “إنها أفضل طريقة للنهاية ، حيث تساعد بعض المواهب الشابة على التطور”.

خاض دروجبا أولى مبارياته مع جوجامب بالدوري الفرنسي عندما انتقل إلى صفوف عام 2002، ثم انضم إلى صفوف مارسيليا.

في صيف 2004 انضم الأسطورة الإيفوارية إلى صفوف تشيلسي وحقق أفضل مسيرة في تاريخه داخل البلوز.

دروجبا فاز بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي أربع مرات كانت في أعوام 2006 و 2007 و 2009-2010.

جدير بالذكر أن دروجبا أنهى مشواره الكروي في صفوف فونيكس رايزينج الأمريكي.