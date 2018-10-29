دشن الوحدة المتنقلة للمتبرعين بالدم أمير القصيم يشيد بإنجازات جمعيات تحفيظ القرآن

بريدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بإمارة المنطقة رئيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشيخ سليمان الربعي ، والقارئ إبراهيم بن عبدالله السعوي الفائز بجائزة المركز الأول في الفرع الأول بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لعام 1440هـ ، التي أقيمت مؤخراً بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ورحب سموه بالجميع ، مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز يوضح للعالم أجمع مدى اهتمام الوطن وأبنائه بالقرآن وعلومه عبر حفظه بالصدور وبين السطور , مبيناً أن هذا الإنجاز هو مفخرة للجميع, مباركاً للقارئ السعوي ومهنئاً جميع منسوبي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة , متمنياً دوام هذه الإنجازات.

وقال سموه إن ذلك الإنجاز عكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالقرآن وعلومه وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما يولونه من رعاية بكتاب الله من خلال إقامة حلقات تحفيظ القرآن والمسابقات المحلية والدولية ورعايتها وتشجيع الحفاظ وتكريمهم , مؤكداً أن ذلك هو ديدن هذه البلاد منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – , مهنئاً القارئ السعوي على هذه الجائزة وحصوله على المركز الأول في الفرع الأول ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح وأن يكون القرآن شافعاً ورافعاً له في الدارين.

من جهة أخرى نوه نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية، بأهمية المساهمة في التبرع بالدم للمحتاجين من المرضى ودعماً لبنوك الدم لتتمكن من القيام بدورها في تزويد المستشفيات بجميع فصائل الدم وتقديمها لمحتاجيها، لافتاً إلى أن التبرع بالدم يمثل إنقاذاً لحياة الآخرين لافتاً إلى أن تدشين وحدة المتبرعين بالدم المتنقلة ستحقق بإمكانياتها المتطورة نقلة نوعية في مجال التبرع بالدم، إذ أنها مجهزة بكامل التجهيزات المطلوبة لإنجاح أي حملة تبرع بالدم وبتقنيات وكوادر مميزة.