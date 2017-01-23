دشن زراعة عشرة آلاف شجرة.. أمير الرياض يفتتح مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى

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الرياض- البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ضمن زيارته التفقدية لمحافظتي ثادق والمحمل وحريملاء، مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة ثادق، الذي أنشئ بكامل تجهيزاته على نفقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز – رحمه الله .

واطلع سموه على الخدمة الطبية التي يقدمها المركز عبر 12 جهازاً للغسيل الكلوي، وزعت للرجال والنساء، كذلك وحدة غسيل للعزل لمن لديهم أمراض معدية، إضافة إلى مستودع للمحاليل الطبية ومحطة لمعالجة المياه وصالات انتظار للنساء وأخرى للرجال ، ملتقيا بالكادر الطبي للمستشفى، حيث التقطت لسموه مع الكادر الصور التذكارية.

وسأل سموه الله- تعالى- أن يتغمد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدم للمحافظة وأهلها من تبرع في ميزان حسناته، مؤكداً أن هذا التبرع ليس مستغربا منه، فهو رجل الخير والعطاء .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله ، قد وجه بإنشاء مبنى جديد مستقل لغسيل الكلى بمستشفى ثادق العام على نفقة سموه الخاصة، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت خمسة ملايين ريال، وسيخصص المبنى مركزاً لغسيل الكلى شاملاً جميع الخدمات الطبية والفنية والمساندة اللازمة، إضافة إلى أعمال الإنشاء والتجهيز الطبي وغير الطبي والأثاث، والخدمات اللازمة كافة، وجاءت هذه المبادرة لسموه- رحمه الله- بعدما علم بحاجة مستشفى ثادق الملحة لذلك .

من جهة أخرى زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مستشفى ثادق العام، وتجول خلالها على الأقسام واطلع على الخدمات الطبية التي تقدمها، والتقى بالكادر الطبي، وزار المرضى واستمع لملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة في المستشفى .

عشرة آلاف شجرة

من جهة ثانية دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض خلال زيارته التفقدية لمحافظة حريملاء أمس، زراعة عشرة الآلف شجرة بمتنزه شعيب حريملاء وروضة الخفس الجنوبية، الذي نظمته الإدارة العامة لشؤون الزارعة بمنطقة الرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله شعيب حريملاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، ومدير فرع الزراعة بمحافظة حريملاء المهندس ناصر المطيري .

وأعطى سموه شارة البدء بغرس شجرة في متنزه شعيب حريملاء، مستمعا بعدها لشرح من الدكتور ماجد الفراج عن الشعيب، الذي تبلغ مساحته 14.703.200 كيلو متر، ويتكون المنتزه من واديي الياطة وأبو قتادة و يتميز بتربة رملية وطينية، وتمثل نسبة الغطاء النباتي بالمتنزه ما يقارب 45 % وتتكاثر فيه أشجار الطلح وقليل من أشجار السلم .

وشدد سموه على دور المواطنين البيئي في الحفاظ عليها ورعايتها ، مؤكداً أن هذا العمل منشود من كل مواطن ، ويعود بالفائدة على الجميع ، مشيراً إلى أنه يجب تعزيز هذه الأفكار فهي تنم عن إدارك ووعي وثقافة .

وفي ختام الزيارة تسلم الأمير فيصل بن بندر هدية تذكارية مقدمة من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض .