دشن مشاريع تنموية ودعا أهلها للمشاركة .. الفيصل: جدة مستعدة للانتقال إلى العالم الأول

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جدة – عبدالهادي المالكي

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أهالي جدة إلى المشاركة في تطوير مدينتهم، ونقلها إلى العالم الأول.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في جدة أمس الأربعاء، اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة: إن أهم ما نوقش في الاجتماع ، مدينة جدة؛ لأن لها أهمية كبيرة ، ومن المدن المؤهلة للانتقال سريعا إلى مرحلة متقدمة جداً من التخطيط والحضارة والرقي، وتستحق من الجميع كل الاهتمام والرعاية .

وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: إن كان هناك مدينة مستعدة من الآن للانتقال إلى العالم الأول فهي جدة ، فليفعلها أبناء وأهالي جدة ومحافظة جدة، فالجميع مؤهلون، وبإذن الله سيفعلون ذلك .

وعن الاجتماع أكد سموه ، أن أكثر المشاريع التي تمت مناقشتها في اجتماع العام الماضي نفذت ، فيماأـن المتأخرة قليلة ، مضيفا: هناك إمكانات ضخمة لمشاريع العام الحالي، وقد وصلنا إلى مرحلة من التخطيط والإدارة والإرادة التي ستنقلنا- بحول الله- إلى العالم الأول .

ودشّن أمير منطقة مكة المكرمة 7 مشاريع لتعزيز النظام الكهربائي بجدة، تمثلت في محطات موزعة في المحافظة على عدة مواقع، وهي: حي الشاطئ ، مطار الملك عبدالعزيز ، قصر المؤتمرات، المدينة الصناعية الثانية، المدينة الصناعية الثالثة ، خليج سلمان ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بطاقة 1973 ميجافولت أمبير، وبكلفة 1.1 مليار ريال .

كما اطلع على المشاريع المنجزة في المحافظة، والتي بلغت 162 مشروعا، تقدر كلفتها بأكثر من 43 مليار ريال، وشملت قطاعات البلديات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء والعمل والتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر والزراعة.