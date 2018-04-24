دشين أعمال أول بلدية نسائية بالمدينة المنورة

دشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، اليوم، أعمال أول بلدية للنساء في المدينة المنورة، التي أعلن عن إنشائها في نوفمبر الماضي لخدمة المجتمع النسائي، واستثمار القدرات الإبداعية للمرأة والسعي لتمكينها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة المدينة عبدالله بن عبدالعزيز التويجري، أن هذه الخطوة تُعد من جسور تيسير العمل وإنجازه بشكل سريع وفعّال، إضافةً إلى أنها ستكون حاضنة للأفكار النسوية الإبداعية كون الرجل والمرأة يحركان معاً قافلة التنمية ويقودانها إلى المكان المأمول والمنتظر.

وبين أن البلدية النسائية ستسهم في خدمة المجتمع النسائي وتمكينه وتوفر له خدمات بلدية متكاملة تشمل إصدار التراخيص للأنشطة التجارية كافة، وإصدار رخص البناء لهن، وتنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية، وغيرها من الخدمات البلدية التي تحتاجها المرأة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م، وخطة التحول الوطني 2020م، لتمكين المرأة وخدمتها.

وأفاد أن الأمانة خلال الفترة الماضية أعدت الهيكل الإداري والتشغيلي للبلدية النسائية، والاستفادة من الأقسام النسائية السابقة, إضافة إلى إعادة تأهيل الكوادر الموجودة وتحديد الاحتياج الوظيفي، واستقطاب الكفاءات النسائية المتميزة لتقديم الخدمات البلدية بشكل احترافي للسيدات.