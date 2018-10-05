 دعم المملكة لقضايا الأمة مبدأ لا يتجزأ

القاهرة – محمد عمر

قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري لـ(البلاد) إن المملكة تمثل علامة فارقة في تاريخ ومستقبل المنطقة العربية، والعالم الإسلامي المعاصر، لافتا إلى أن دورها المشهود في حماية المقدرات العربية، أمر لا يمكن أن تغفله العين المنصفة، التي تضمر الخير لهذه الأمة وأبنائها.

وأشار اللواء الجمال ، إلى أن مساعي المملكة لتحقيق النهضة، التي بدأت بشائر مشروعاتها تثمر، على طريق رؤية 2030، تصب في مصلحة المنطقة كافة، وليس الشعب السعودي وحده، داعياً إلى استلهام التجربة السعودية، في التحول الاقتصادي، والاجتماعي، والنجاحات التي يتم تحقيقها على جميع الأصعدة.

ونوه اللواء الجمال بالخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، باعتبار خدمة الحجاج، دور لم تتخل عنه القيادة السعودية منذ التأسيس قبل 88 عاما.

وأضاف: “المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة، وتأثيرها الواضح في مختلف المحافل والمنظمات الدولية؛ إنما يرجع لسياسات خارجية حكيمة ومتوازنة وعلاقات دولية ثابتة تحترم الآخرين، وتفرض احترامها عليهم، كما أن الدور الإيجابي والنشط للمملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، وحماية الإنسانية من هذا الخطر المحدق، أمر لا يخفى على أحد”، مشددا على أن إسهامات المملكة في منظومة العمل العربي، تتسع وتتعاظم عاما بعد عام.

وقال: “ما قدمته، وتقدمه المملكة، منذ عهد الملك المؤسس، وحتى العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في رعاية وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، والمعتمرين، وما تحرص عليه من تطوير للخدمات، ومشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين، والرعاية الإنسانية والطبية، كلها أمور تدعو مسلمي العالم للفخر والامتنان”، منوها بما تحققه جهود القيادة الرشيدة للمملكة من نقلات نوعية هائلة فكرياً وثقافيًا واجتماعيًا وتنمويًا”.