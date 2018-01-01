دعوات في أوروبا للوقوف مع الشعب الإيراني

أعلن عدد من المسؤوليين الأوروبيين اليوم، تضامنهم ودعمهم لحركة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران حاليًا .

وبعد مطالبة وزارة الخارجية الألمانية ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بوقف أعمال القمع في إيران ، طالبت النائبة الأوروبية انتنا ماكسنتير عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين البريطاني بدعم الشعب الإيراني في مواجهة موجة القمع الحالية .

وأعربت النائبة الأوروبية عن تضامنها مع تحرك الشعب الإيراني من أجل المطالبة بحقوقه

داعية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة أعمال القمع الوحشية التي تنفذها العناصر التابعة للنظام .

من جهتها، دعت النائبة البلجيكية الس فان هوف عضو الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني

وقالت في بيان إن على بلجيكا دعم مطالب الشعب الإيراني والحركة الاحتجاجية التي تشهدها حاليًا .