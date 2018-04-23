دعوة 100 متقدم ومتقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 100 متقدم ومتقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 1439/7/26 على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من غد الثلاثاء وحتى نهاية عمل يوم الخميس 1439/8/10 وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام «جدارة» من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأوضحت أن الأسماء المعلنة هي لمن تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات، طالبةً من المعلنة أسماؤهم اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية مع نسخة منها، وأصل وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

وبالنسبة للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطافة التسجيل المهني سارية المفعول.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة.