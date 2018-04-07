دعوة 144 متقدماً على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 144 من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) والمعلنة في 1439/7/6 على موقع الوزارة الإلكتروني

في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة

وذلك من يوم غدٍ (الأحد) 1439/7/22 وحتى نهاية دوام الاثنين 1439/7/23 وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام «جدارة» من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الالكتروني لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج، موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة أسماء المدعوين للمطابقة النهائية على الرابط التالي (https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/edaree14390721.pdf).