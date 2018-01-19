دعوة 1493 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

الرياض- البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية ” 1493 ” متقدمة على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ 20 – 4 – 1439هـ ويمثلن من تم ترشيحهن مبدئياً لمطابقة بياناتهن لدى أي من فروع ومكاتب الوزارة بمختلف مناطق أو محافظات المملكة, اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 4 – 5 – 1439هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 6 – 5 – 1439هـ وذلك خلال أوقات العمل الرسمية .

وأكدت الوزارة على من تم ترشيحهن مبدئياً اصطحاب ما يأتي : أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة, ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات, والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل, بينما الحاصلات على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوياً, في حين أن الحاصلات على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولا منها عن رغبتها في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي. أسماء المدعوات للمطابقة في الملف المرفق.