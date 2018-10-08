دعوة 757 متقدماً على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (757) من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17/ 1 / 1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني

في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 29/ 1 / 1440هـ،

وحتى نهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق 2 / 2 / 1440هـ

وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وتؤكد الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات

وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع الوزارة الالكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الهوية الوطنية

وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج,

والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة, ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.