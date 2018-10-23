دفاع عن خاشقجي أم استهداف للسعودية ؟

صالح القلاب

حتى لو ثبت وبكل «الأدلة» القاطعة المانعة أنه ليس للمملكة أي دور ولا أي علاقة فى وفاة المواطن جمال خاشقجي، الذي حدثت وفاته فى قنصلية بلاده بإسطنبول فإن الذين كانوا وما زالوا خلف هذه القضية، لا يمكن إلا أن يواصلوا فبركاتهم وأكاذيبهم للإساءة إلى هذا البلد العربي الكبير الذي من المعروف أنه الوحيد، ومعه بعض دول الخليج، الذي تصدى – ولا يزال – للتمدد الإيراني في هذه المنطقة.

ولعل ما تجب الإشارة إليه في البداية هو أنه قد ثبت وبالأدلة القاطعة أن أصحاب المصلحة الحقيقية في تشويه صورة هذا البلد العربي قد بادروا، ومبكراً، حتى بينما كان جمال خاشقجي لا يزال في الولايات المتحدة وربما قبل ذلك، إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة متخصصة في الفبركات وصناعة الأكاذيب وإلصاقها بهذه الدولة العربية.

والدليل على هذا أنه ما إنْ دخل خاشقجي قنصلية بلده حتى بادرت دبابير غرفة العمليات هذه، التي كان قد تم إعدادها سلفاً للإساءة للمملكة إلى نسج مسرحية تورط المملكة .

والغريب أن صحفاً غربية كبرى لم تدقق في روايات غرفة العمليات المشتركة هذه وأكاذيبها، وأنها دأبت على بث ونشر كل ما صدر ولا يزال يصدر عن هذه «الغرفة». وهنا؛ فأغلب الظن أن الأموال كان – ولا يزال – لها دور رئيسي في هذا المجال، وإلا ما معنى أن تتلقف هذه الصحف كل ما كان يروج من إشاعات حول هذه المسألة، من دون التدقيق في أي منها ولو من قبيل الحفاظ على مصداقية بقيت متوارثة على مدى سنوات طويلة.

وعليه؛ فإن ما يؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نفسه قد ضاق ذرعاً بما كانت تتداوله حتى بعض وسائل الإعلام التركية الرسمية، وبما كان يقوله ويردده بعض كبار المسؤولين الأتراك، أنه، أي إردوغان، قد أدلى بتصريح وهو لا يزال في طريقه من بودابست إلى أنقرة قال فيه: «إنه لا يمكن أن نبني مواقفنا وردود الفعل على الافتراضات»، لكن رغم ذلك، فإن الأوساط المحسوبة على الإخوان المسلمين؛ أتراكاً ومصريين وسوريين… وغيرهم، لا تزال تتمسك بكل هذه الروايات آنفة الذكر وبطريقة: «يكاد المريب يقول خذوني»، على أساس أن هناك من ترسخت لديهم شكوك بأنه غير مستبعد أن هؤلاء هم «الطرف الثالث» الذي لا يُستبعد أن يكون هو المسؤول عن تشويه صورة المملكة .

إنه لا ضرورة للتطرق لمسألة مجيء جمال خاشقجي من الولايات المتحدة إلى تركيا، ما دامت هناك لجنة تركية – سعودية. ولذلك؛ فالأوْلى إلقاء مزيد من الأضواء على هذا «الاستنفار» الذي كان جاهزاً ومجهزاً حتى قبل أن يذهب خاشقجي إلى قنصلية بلده في إسطنبول، ثم إنه لا يعقل أن تبادر وسائل إعلام كثيرة؛ بعضها عربية، وهي معروفة بالطبع، إلى ترويج روايات تشبه روايات «أرسين لوبين» بعد فترة قصيرة من دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية، وكل هذا استناداً لرواية من ادعت أنها «خطيبته» التي كانت قد تعلمت اللغة العربية في سلطنة عمان، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الدوحة، حيث إنه غير معروف حتى الآن لماذا هذا الانتقال، ومع أي جهة وأي جهاز قد عملت خلال وجودها في إمارة قطر.

وهنا؛ فإن الواضح أن الذين بادروا إلى افتعال هذه المعركة الإعلامية الظالمة ينطبق عليهم ذلك المثل الشعبي القائل: «المسألة ليست مسألة رمانة وإنما قلوب ملآنة»، وأن هؤلاء لو أن «مسرحية» لاغتنموا أي فرصة أخرى لشن هذه الحرب الظالمة على السعودية؛ الدولة التي تعدّ جدار الأمة العربية المنيع. وكذلك، فإن ما تجدر الإشارة إليه أيضاً هو أنه كان هناك وفي حالات كثيرة من يختطف الجرائم من أصحابها الرئيسيين من أجل مصالحهم الخاصة وهؤلاء هم الطرف الثالث الذي يجري الحديث عنه دائماً وأبداً.

هذا هو المثال الأول. أما المثال الثاني، فهو تغييب الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر واثنين من رفاقه معه، عندما كان في زيارة لجماهيرية القذافي في عام 1978، فقد كان هناك سببان لعملية التغييب هذه والاغتيال؛ هما: أولاً التخلص من قائد ديني وسياسي كان من الممكن أن يشكل عقبة في طريق انتصار الثورة الخمينية في عام 1979.

وثانياً أنه رفض الاستجابة لطلب من حافظ الأسد بإخراج المقاومة الفلسطينية من الجنوب اللبناني وانتقالها إلى سوريا، ليصبح القرار الفلسطيني في يده حيث مفاوضات عملية السلام مع الإسرائيليين في ذلك الحين كانت على الأبواب. وأيضاً؛ فإن هناك من يقول إن طرفاً ثالثاً كان وراء اغتيال ليون تروتسكي في المكسيك عام 1940، واسمه الحقيقي ليف ديفيدوفيتش، الذي كان قد لجأ إلى أميركا اللاتينية هرباً من ديكتاتور الاتحاد السوفياتي في ذلك الحين جوزيف ستالين، لكن هناك من قال في ذلك الوقت لا بل إن اغتياله بتلك الطريقة المرعبة قد كان لتحريض يهود روسيا الذي هو منهم ضد هذا الديكتاتور المستبد، وأيضاً لتشويه صورته في كثير من الدول الأوروبية التي كانت أحزابها الشيوعية قوية ورئيسية.