دفن قاتل السفير الروسي في مقبرة المجهولين

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اسطنبول- وكالات

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن مولود ميرت ألطنطاش، قاتل السفير الروسي أندريه كارلوف، سيدفن في مقبرة دون شواهد، وذلك بعد رفض عائلته استلام جثته من ثلاجة الموتى.

وذكرت صحيفة (خبر ترك) أن السلطات التركية لم تتلق أي طلب لاستلام جثة الشرطي القاتل رغم مرور 24 يوما على وجودها في الثلاجة ، ، بينما ينص القانون التركي على أن عائلة الميت الذي تحتفظ جثته في الثلاجة يجب أن تستلمها خلال 15 يوما.

وكانت شقيقة ألطنطاش قد أعلنت سابقا عن رفض عائلتها استلام جثمان قاتل السفير الروسي، وأوضحت وكالة الأناضول استنادا إلى مصادر لها أنه تجري حاليا تسوية المسائل الإجرائية الخاصة بدفن ألطنطاش، مضيفة أن جثمان القاتل سيسلم بعد ذلك إلى السلطات المحلية لدفنه في مقبرة تخلو من شواهد القبور.

ويذكر أن سفير روسيا في أنقرة أندريه كارلوف قتل في 19 ديسمبر الماضي، أثناء إلقائه كلمة في مراسم افتتاح معرض صور “روسيا بعيون الأتراك”.