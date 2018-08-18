«دق على عمتك» .. النيابة تحاصر فوضى الابتزاز بالجوال

جدة ــ البلاد

ليس هناك بد من تفعيل قوانين التصوير للحد من انتهاك الخصوصيات على غرار ما تم في فيديو عرف مؤخراً ” دق على عمتك ” حيث اقدمت عائلة على تصوير رجال الأمن واستفزازهم أثناء تأديتهم لعملهم للتقليل من شأنهم على خلفية رغبة في قلب الحقائق والهروب من واقع الحال المتمثل بمخالفة مرورية تستحق الغرامة.

رجل الأمن الذي احبط محاولات العائلة تعامل مع الموقف بمسؤولية واكتفى بطلب الهوية وقابل الصراخ بهدوء رغم حقه في اتخاذ موقف مختلف أمام مثل هذه الحالة فيما رفض السائق إبراز هويته مستمراً في محاولات ابتزاز رجل الأمن معتقداً بأن مجرد التصوير سيلحق الضرر برجل الأمن.

المعلقون الكثر على الفيديو اتفقوا على أهمية حفظ هيبة رجل الأمن واجمعوا على ضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه تصوير مقاطع لأشخاص دون استئذان وأكدوا أن في ذلك تعدياً على خصوصيات الناس.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت توقيف الأسرة المكونة من “رجل، وزوجته، وابنته” عقب محاولتهم ابتزاز رجل مرور، خلال ممارسة مهامه.

فيما وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بتحريك دعوى جزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات التحقيق مع المعتدين والمسيئين لرجال الأمن بعد التأكد من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وحذرت النيابة العامة من المساس بما من شأنه إعاقة رجال الأمن عن واجبهم و التعدي عليهم بالقول أو العمل أو الإساءة لهم بأي شكل من الأشكال والموجب للمساءلة الجزائية.

واهابت بالجميع التعاون التام مع رجال الأمن لأداء عملهم في حفظ الأمن و حمايته، والتحلي بروح المسؤولية في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة.