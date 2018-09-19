دلما ملحس تخوض منافسات قفز الحواجز للفروسية

البلاد- وكالات

تشارك اليوم الفارسة السعودية دلما ملحس، في منافسات قفز الحواجز (فردي) ضمن بطولة العالم لألعاب الفروسية، المقامة حاليا في مدينة تريون الأمريكية والتي تستمر لخمسة أيام.

وكان جواد الفارسة دلما ملحس (توسكانيني) قد اجتاز الفحص البيطري بنجاح، ودخل في شوط الإحماء. من جهتها، عبرت الفارسة دلما عن اعتزازها بهذه المشاركة الدولية التي تعد الأهم في مسيرتها كفارسة،

مؤكدة أنها تسعى إلى تحقيق إنجاز جديد يسجل للفروسية السعودية، مشيرة إلى أن منافسات قفز الحواجز في هذه البطولة تشهد مشاركة 60 فارساً من جميع دول العالم، الأمر الذي يجعل المنافسة قوية بين المشاركين، الذين يعتبرون على مستوى كبير من الإمكانات العالية والتصنيف الدولي المتقدم.

وسبق للفارسة دلما ملحس المشاركة في عدد من البطولات الدولية والقارية ، وحققت نتائج مميزة.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم لألعاب الفروسية والتي تشمل جميع منافسات الفروسية، تقام كل أربع سنوات تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وتعد البطولة الأهم عالمياً في الفروسية بعد الأولمبياد.