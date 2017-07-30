دليفري زمان ( الباعة المتجولون )

م/محمد بن عبدالله بن هاشم النمر

لم تكن الحياة في مدينة جدة قديماً يسيرة رغم انفتاح المدينة على العالم ومواكبتها لكل ماهو جديد وفريد , فكانت لقمة العيش صعبة وفي ظل عدم ظهور وسائل التقنية الحديثة , ظهر العديد من بين أبناء المدينة من تخصص في بيع السلع عن طريق التسويق لها شخصياً مشياً على الأقدام تحت مسمى الباعة المتجولين. وهم عبارة عن مجموعة من التجار الذي كان يجوبون أزقة وحواري جدة القديمة لغرض بيع بعض المنتجات أو الأدوات و التي عادةً ما تكون مأكولات , ملبوسات , أدوات منزلية و غيرها.

عُرف في مدينة جدة بعضاً من أبنائها الذين امتهنوا هذه المهنة و اكتسبوا سمعة طيبة لما عرفت به منتجاتهم. فقد عمل أبناء جدة القديمة في هذه المهنة منذ القدم و بعد هدم سور جده أخذ أغلب الإخوة الأجانب بالعمل فيها مع أبقاء بعض أبناء جدة بالعمل في هذه المهنة , و البعض منهم كان لديه مهنة أخرى يسترزق منها والبعض الآخر اكتفي بها. ويعتبر البائع المتجول أحد الذين كافحوا و جاهدوا كي يتحصلوا على لقمة العيش و أن كانت مهنتهم شاقة للغايه لما فيها من حمل البضائع الثقيله و التجول بها في الشوارع و الأزقه تحت أشعة الشمس الحارقة.

و الجدير ذكره أنه كان يوجد بعض النساء كانوا يندرجوا تحت مسمى الباعه المتجولون فكانوا يقمن بزيارة سيدات البيوت لغرض تسويق بعض الملبوسات و الأقمشه , و البعض منهم كان يختلف في طريقة البيع فكانوا يجلبن عدداً من عينات الأقمشه على أن تعرضها للنسوه في بيوتهم فأذا رغبت بأحد الأقمشه تقوم البائعه بعقد (ربط) عينة القماش المرغوبه و من ثم تقوم بشرائها و إيصالها الى ربة البيت , و في نفس الوقت كان يوجد بعض النساء الذين تخصصوا في المشقره و المزينه وخصوصا في مواسم الأفراح , فكانت هذه هيا الحياه في جدة القديمه حياه بسيطه يملئها التعب و المشقه للحصول على لقمة العيش.

والباعه المتجولون انقسموا الى نوعين , النوع الأول كان يعتمد على المشي و لفلفة حواري جدة القديمه , وكان لكل بائع جمله معينه ينادي بها حتى يعرف أصحاب البيوت بقدومه فتجد الصبية يناده من الرواشين “ياعم فلان أستنى شويه” حتى يتمكنوا من الشراء منه قبل أن يغادر المنطقه , و اذا لم يكن في البيت سوا النساء و أرادت أحدهم الشراء كانوا يصفقوا من بيوتهم فيعلم البائع المتجول أن أحدى السيدات ترغب بالشراء فينتظر حتى يأتيه المرسول ليسلمه مايراد شراءه , والبض الآخر من السيدات كانوا يُنزلن الزنبيل المربوط بالحبل من الروشان للبائع فيضع لهم ما طلبوا. أما النوع الثاني من الباعة المتجولون فقد عرفوا بوجودهم في أماكن معينه في الحارة حيث أنهم كانوا يبسطوا في عدة أماكن معروفه لدى أهالي جدة مثل اللبان و غيره.

اختلف الباعة المتجولون في طريقة حملهم لبضاعتهم , فكان البعض يحمل بضاعته على دواره (التبسي) و البعض الآخر بالزنبيل بينما البعض منهم يستخدم العربية بسبب كثرة ما يتم بيعه وهوا عادة مايكون عباره عن أكل , و فيما يلي ذكر لبعض الباعه المتجولون الذين كانوا يبيعوا في حواري جدة القديمة في عصر ما بعد هدم سور جدة: بائع الطرشي , بائع الشرش , بائع السمك الناشف , بائع المفتقه , بائع اللبن , بائع الحلاوة مطي , بائع الحلويات , بائع الشربيت , بائع الأغنام , بائع الأسفنيك , بائع الدندرمه (الأيسكريم) , بائع اللبنيه , بائع البطاطس المقليه , بائع البليله , بائع اليغمش , بائعة الملبوسات , بائع المنفوش , سناني السكاكين , فرقنا.

أما حالياً فقد انقرضت أغلب هذه الأعمال في ظل طفرة المطاعم والشركات التجارية التي تمكن الزبون من الشراء عبر الهاتف او المواقع الإلكترونية ومن ثم توصيل الطلب بضغطه زر , رحم الله أولئك الباعة المتجولين ونحمد الله كثيراً على ما أنعم علينا من تطور وازدهار تحت قيادة الدولة الحكيمة.

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