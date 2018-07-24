دمج قناة أجيال والعاملين فيها إلى «SBC»

الرياض ــ واس

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون داوود الشريان، دمج قناة اجيال والعاملين فيها إلى قناة (SBC) بناء على موافقة وزير الإعلام رئيس مجلس ادارة هيئة الإذاعة والتليفزيون.

وقال الشريان إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتليفزيون في المملكة، عبر تحديث المحتوى البرامجي للقناة ليتماشى مع عملية تطوير الشكل والمضمون القائمة في كافة الأذرع الإعلامية التابعة للهيئة.

وقدم الشريان اعتذارا لمتابعي القناة عن توقف بثها، مؤكدا السعي إلى تقديم الأفضل والأجمل في بث البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية لأطفال المملكة والمتابعين لها على المستوى الخليجي والعربي وصولا لما هو ابعد من ذلك، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإعادة التطوير والتحديث.