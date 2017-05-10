(دمي فدا ترابك يا وطن).. حملة للتبرع بالدم في جدة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة حملة تبرع بالدم لجنودنا أبطال الحد الجنوبي تحت شعار (دمي فدا ترابك ياوطن) بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية و الخاصة كشرطة جدة والمرور والجوازات والدفاع المدني وحرس الحدود والأحوال المدنية، إضافة إلى تلفزيون جدة ووزارة التعليم، والخطوط السعودية وجمارك مطار الملك عبد العزيز وشركة الكهرباء والمحكمة العامة بجدة، إلى جانب الاتصالات السعودية، وناديي الأهلي والاتحاد، وتستمر الحملة إلى نهاية العام الجاري .

و تأتي الحملة من باب المشاركة المجتمعية واستشعار المسؤولية، و ترسيخا للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، وتكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين ومدنيين، كما تهدف إلى نشر التوعية وثقافة التبرع بالدم في المجتمع، ووجدت الحملة اقبالا منقطع النظير يظهر الروح الوطنية المعطاءة لأبناء الوطن دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يقدمون أرواحهم و دماؤهم الزكية للدفاع عن الدين و الوطن .