(دنياك)
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دنياك هذي ترا فيها حلال وحرام
شعر- صالح المنيع الشراري
دنياك هذي ترا فيها حلال وحرام
ولافيه منهو يعيش بسلم من حشّّها
ماشفت بالخلق من جت له على مايرام
حتّئ العصافير تلحقها على عشها
والشجره اللي عليها بيضتين وحمام
ان كان تقدر تكش طروشها ..كشها
مادام خضرا واهلها عايشين بسلام
لاتسري الحيه الرقطا.تحت قشها
والكلمه اللي تجيك ولاتسبب ملام
ان كان تقدر تمشيها بعد.. مشٌها
بعض السواليف ماتستاهل الاهتمام
خذها وب ابعد مكان لطشّها..طشها
وان كان تبغا الكلام اللي عليه الكلام
دنيااك قبلك تعشّا همّها .. عشّها
الوسوم:(دنياك)
التصنيف: ملامح صبح
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