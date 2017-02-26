العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

(دنياك)

0 تعليق 31 مشاهدة
(دنياك)
شارك عبر واتساب

شعر- صالح المنيع الشراري

 

دنياك هذي ترا فيها حلال وحرام
ولافيه منهو يعيش بسلم من حشّّها
ماشفت بالخلق من جت له على مايرام
حتّئ العصافير تلحقها على عشها
والشجره اللي عليها بيضتين وحمام
ان كان تقدر تكش طروشها ..كشها
مادام خضرا واهلها عايشين بسلام
لاتسري الحيه الرقطا.تحت قشها
والكلمه اللي تجيك ولاتسبب ملام
ان كان تقدر تمشيها بعد.. مشٌها
بعض السواليف ماتستاهل الاهتمام
خذها وب ابعد مكان لطشّها..طشها
وان كان تبغا الكلام اللي عليه الكلام
دنيااك قبلك تعشّا همّها .. عشّها

الوسوم:

التصنيف: ملامح صبح

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق